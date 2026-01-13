Calcio Coppa Italia – Il Toro batte la Roma all’Olimpico: ai quarti incontrerà l’Inter

Roma ( Roma – Torino 2-3) – Succede di tutto all’Olimpico, il Torino batte 3-2 la Roma allo scadere e vola ai quarti di finale contro l’Inter. La squadra di Gasperini ha subito una chance con Pisilli, ma Paleari si fa trovare pronto. Anche El Shaarawy ci prova alla mezzora, ma gli ospiti rendono difficile il palleggio giallorosso e al 35’ la sbloccano: assist di Vlasic per Che Adams, che fa partire un destro insidioso da fuori area che supera Svilar. Dopo l’intervallo Gasperini inserisce Ndicka ed Hermoso, e lo spagnolo è subito protagonista al 46’ con un super gol da attaccante reinventato.

I padroni di casa sembrano poter iniziare la rimonta, ma al 52’ è ancora Che Adams a gelare l’Olimpico: cross dalla destra di Lazaro, secondo assist di Vlasic e destro potente dello scozzese che buca uno Svilar tutt’altro che perfetto. I giallorossi sembrano alle corde, ma all’81’ arriva il clamoroso gol del 2-2 a firma del classe 2009 Antonio Arena: cross morbido di Wesley e incornata perentoria del baby talento nato in Australia, che segna al primo pallone toccato.

Quando tutto lascia pensare ai calci di rigore, ecco il colpo del ko piemontese: corner al 90’, Svilar lascia vagante la respinta sul colpo di testa di Casadei e Ilkhan segna il gol qualificazione con un tap-in da pochi passi. Roma sconfitta in casa ed eliminata, Torino ai quarti contro l’Inter.

Roma – Torino

Gol: 35’ e 52’ Adams , 46’ Hermoso , 81’ Arena , 90’ Ilkhan.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (st 1′ Ndicka), Celik; Rensch (st 1′ Hermoso) , Pisilli (st 12′ Konè), Cristante, Wesley; Soulé (st 12′ Dybala), El Shaarawy, Bailey (st 35′ Arena). All.: Gasperini.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (st 25′ Maripàn), Coco, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis (st 25′ Casadei), Aboukhlal; Adams, Simeone (st 25′ Njie). All. Baroni.

Arbitro: Bonacina