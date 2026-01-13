Calcio Serie A- La Juventus passeggia sulla Cremonese: finisce 5-0

Torino ( Juventus – Cremonese 5-0) – La ventesima giornata di Serie A si chiude con la goleada della Juventus, che travolge 5-0 la Cremonese all’Allianz Stadium. In tre minuti, i bianconeri indirizzano la sfida con le reti di Bremer (deviazione involontaria di testa sul tiro dal limite di Miretti al 12′) e David (15′). Yildiz sbaglia un rigore ma sulla ribattuta firma il 3-0 al 35′, poi nella ripresa l’autorete di Terracciano (48′) e l’incornata di McKennie (64′) certificano la festa della Vecchia Signora. Spalletti sale a 39 punti e, in attesa dei recuperi, aggancia Napoli e Roma, andando a -4 dall’Inter. I grigiorossi di Nicola, invece, restano a quota 22, al momento a +8 sulla zona retrocessione.

Juventus – Cremonese

Gol: 12′ Bremer, 15′ David, 35′ Yildiz, 3′ st aut. Terracciano, 19′ st McKennie

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (71’ Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (62’ Cabal); Locatelli (71’ Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (83’ Openda), Yildiz (62’ Zhegrova); David. In panchina: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Johnsen (46’ Floriani), Bondo (70’ Vandeputte), Grassi (83’ Folino), Pezzella; Bonazzoli (58’ Sanabria), Vardy (58’ Vazquez), Zerbin.In panchina : Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Feliciani.