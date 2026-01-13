Controlli dei Carabinieri per la prevenzione contro i furti nelle abitazioni

Novi Ligure (AL) – Massicci controlli da parte dei Carabinieri delle Stazioni di Gavi, Arquata Scrivia, Capriata D’Orba e e Pozzolo Formigaro per prevenire i furti nelle abitazioni e nei sobborghi. Il dispositivo, rafforzato con il supporto dei Carabinieri della Compagnia giunti da Torino, ha pattugliato il territorio ed effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale, identificando e ispezionando persone e veicolo sospetti. Il servizio straordinario si aggiunge ai recenti incontri con la cittadinanza e al quotidiano impegno dei Carabinieri sul territorio novese per la prevenzione dei reati e la sicurezza delle abitazioni, nella più ampia azione volta al contrasto della microcriminalità sul territorio di giurisdizione della Compagnia di Novi Ligure.