Padre e figlio morti in casa per il monossido di carbonio

Guarene (CN) – Ieri mattina padre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione nella frazione di Castelrotto a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto a una probabile intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da una caldaia domestica. Le vittime sono Paolo Foglino, 57 anni titolare di un noto ristorante di Alba (Cuneo) e il figlio di 17 anni Francesco. L’abitazione si trova sulla strada per Alba. A dare l’allarme è stato un familiare delle due vittime. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi necessari per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente.