Parte in treno da Sanremo per Lecce e scompare: giallo su Maurizio

Genova –‘Aiutateci a ritrovare Maurizio’: appello per il 52enne, che il 3 gennaio si è allontanato in circostanze allarmanti dalla provincia di Imperia. Potrebbe aver preso un treno per Lecce. Della vicenda si sta interessando anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.Maurizio, 52 anni, vive a Sanremo. Sabato 3 gennaio è uscito dall’abitazione della sorella, lasciando tutti i suoi effetti personali e non è più rientrato, né ha dato notizie. Al momento della scomparsa indossava un giaccone nero, un paio di jeans chiari, scarpe da ginnastica bianche e un berretto in pile.Maurizio è alto circa un metro e 75 centimetri e pesa una sessantina di chilogrammi. Secondo quanto riferisce la figlia, per certo ha parlato con una persona sul treno a Genova. Chi dovesse incontrarlo o avere sue notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.