Per l’omicidio Megardi La Corte d’Appello ha dimezzato la pena a Luca Orlandi

Torino – In Corte d’Assise d’Appello è stata dimezzata la pena per Luca Orlandi, imputato per l’omicidio della professoressa di inglese Norma Megardi (nella foto), avvenuto a Isola Sant’Antonio, tra Voghera (PV) e Tortona (AL), nel giugno del 2022. I giudici torinesi hanno inflitto al giovane agricoltore di Sale 15 anni e 3 mesi, a fronte dei 30 della sentenza di primo grado, per la riconosciuta forma di autismo del ragazzo di Sale (AL) che aveva litigato ripetutamente con la vittima da cui aveva in affitto un appezzamento di terreno e un capannone, ma non rispettava le scadenze dei pagamenti. Dopo l’ennesima lite, nell’estate di 4 anni fa, l’aveva colpita e messa nell’auto data poi alle fiamme in un campo. Condanna ridotta a 2 anni per i genitori di Orlandi che col figlio torneranno a processo il 16 marzo per la calunnia nei confronti della coppia di avvocati difensori, poi ricusata dalla famiglia. In primo grado la Procura chiese l’ergastolo. La Corte d’Assise di Alessandria, pur non accogliendo la massima pena, condannò Orlandi a 30 anni. Ora si va in Cassazione.