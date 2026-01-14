Calcio Coppa Italia Eccellenza – Alessandria in finale di Coppa: battuto Borgosesia ai rigori

Borgosesia ( Borgosesia – Alessandria 0-0 3-4 d.c.r) – Vittoria all’ultimo respiro per l’Alessandria che, dopo aver chiuso i primi 90’come all’andata, la spunta ai rigori grazie al penalty decisivo di Vanegas. Adesso sarà finale contro il Cuneo Olmo ( vittorioso ai rigori contro Volpiano Pianese). Primo tempo privo di emozioni: un tiro da fuori di Manto e uno di Nico, entrambi parati dai rispettivi portieri, suggellano una partita con ritmi bassi. Nel secondo tempo due occasioni importanti per i grigi: prima Diop si divora il vantaggio a tu per tu con Salina poi Piana con un pallonetto va vicino al gol con la palla salvata sulla linea. Ai supplentari grossa occasione per il Borgosesia: Doratiotto colpisce in pieno la traversa con un tiro da fuori. Ai rigori sono i Grigi a spuntarla ad oltranza sfruttando i tre errori della formazione di casa.

Borgosesia – Alessandria

Borgosesia: 1 Salina, 2 Pellicone, 3 Ghibaudo, 4 Desiderato (38’ Fimognari) , 5 Ballarini, 6 Mazzola, 7 Perego, 8 Doratiotto, 9 Tampellini, 10 Manto (25’Giacona), 11 Latta (25’st Loporcaro) . In panchina: 12 Autoriello. All. Cretaz

Alessandria: 1 Menino, 7 Picone, 8 amici, 10 Grandoni, 20 Boveri (16’Morganti) 21 Cargiolli, 24 Cirio, (44’Diop) 25 Vanegas, 26 Ventre (20’Pellegrini) , 27 Camara, 29 Nani (38’st Piana) . In panchina. 22 Colla, 3 Laureana, 5 Tos, 16 Straneo, 19 Sacco . All. Merlo

Arbitro: Scaffidi di Alba- Bra