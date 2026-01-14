Inquilino abusava sessualmente del suo padrone di casa: denunciato

Cogne (AO) Ansa – Per aver abusato sessualmente per almeno sei mesi del suo padrone di casa, a Cogne, il pubblico ministero Manlio D’Ambrosi ha chiesto una condanna a 11 anni di reclusione per un uomo di 58 anni di Caltanissetta. “Sulla colpevolezza dell’imputato – ha detto nella sua requisitoria il pm – non ci sono dubbi sul fatto che abbia costretto a rapporti sessuali per 12 volte e sul fatto che abbia usato violenza, che lo abbia minacciato, che lo abbia sottomesso e vessato”.

L’accusa, viste la gravità delle condotte e la condotta tenuta in processo, chiede che non siano concesse le attenuanti generiche .

Le violenze sessuali sono state tutte riprese dalle telecamere che l’imputato aveva installato nell’appartamento, che sono state le prove decisive per l’accusa.

Da quanto ricostruito dai Carabinieri che hanno svolto le indagini, le violenze sessuali sarebbero andate avanti dall’estate del 2023 fino a febbraio del 2024, quando la persona offesa ha trovato il coraggio di fare denuncia.