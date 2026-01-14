Maxi rissa sul bus: venti persone coinvolte, due feriti

Genova – Sarebbe una rapina la scintilla che ha fatto scoppiare la maxi rissa sul bus 18/ avvenuta sabato scorso, 10 gennaio, all’altezza di via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Nel violento episodio sono rimaste coinvolte circa venti persone e si contano due feriti portati in ospedale.Sul posto è intervenuta la polizia locale che – nell’ambito dell’operazione “Sicurezza in movimento” – è riuscita a riportare la situazione sotto controllo. La maggior parte dei partecipanti alla rissa però è riuscita a fuggire.Due persone invece, rimaste ferite, non sono riuscite ad allontanarsi: sono state denunciate e successivamente portate in ospedale per le cure del caso.I testimoni sono stati ascoltati e sono in corso le indagini per risalire all’identità degli altri soggetti coinvolti. Secondo quanto emerso finora, la rissa sarebbe scoppiata a seguito di una rapina da parte di persone ancora ignote.