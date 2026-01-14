Nasce il comitato “Ce l’ho nel sangue” contro l’inquinamento della ex-Solvay

Spinetta Marengo (AL) – Dopo l’assemblea pubblica organizzata da Stop Solvay, Vivere in Fraschetta e Greenpeace sul tema della ex-Solvay, oggi Syensqo, è nato un comitato dal nome significativo: “Ce l’ho nel sangue”, a significare l’inquinamento dell’azienda scientifica globale nata dallo spin-off di Solvay, specializzata in polimeri ad alte prestazioni e soluzioni chimiche innovative. “Pfas – Ce l’ho nel sangue – Giustizia per Spinetta e per tutta la Fraschetta“, è il nome di una battaglia comune di condivisa: associazioni e cittadini impegnati contro l’inquinamento del territorio. L’assemblea ha deciso di organizzare un sit-in alla prossima udienza del processo per disastro ambientale che vede coinvolti due ex dirigenti della Solvay-Syensqo, fissata per il 12 marzo, la seconda è la raccolta delle cartelle cliniche degli abitanti che consentano di dimostrare la correlazione tra inquinanti e patologie.