Ragazza muore in casa mentre è col fidanzato: la Polizia indaga

Genova – La Polizia indaga sulla morte di una ragazza di 19 anni in un alloggio di Genova Sampierdarena. Era col fidanzato e, secondo le prime informazioni, avrebbe assunto droghe e alcol. È stato proprio il fidanzato a chiamare i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata messa a disposizione del pm di turno che nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Sul posto sono intervenute prima le volanti che hanno poi passato il caso agli investigatori della squadra mobile. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.