Volley B1 – Vittoria netta per l’Alessandria Volley a Chieri: al Palafenera finisce 0-3

Chieri ( Chieri Volleyball – Alessandria Volley 0-3) – Esce vittoriosa Acrobatica dal Palafenera di Chieri: un netto 0-3, con i parziali di 17-25, 14-25, 20-25. Primo set: Acrobatica conduce il gioco con determinazione e linearità. A tratti buoni allunghi nel punteggio che hanno determinato il più otto finale per un 25-17. Nel secondo set partenza turbo per le ragazze di coach Napolitano che, con un pilottò di sette punti a zero, si portano subito al comando. Segue una breve fase a punti alternati e nuovi allunghi per segnare a referto un 25-14. Terzo set: partenza con il freno a mano un pò tirato che lascia un leggero vantaggio per 5-3 a Chieri, per poi prendere nuovamente il comando e condurre in porto il terzo e ultimo parziale, con un 25 a 20 ed un eloquente 0-3

Chieri Volleyball – Alessandria Volley

Parziali: 17-25/14-25/20-25

Chieri Volleyball: 1 Antunovic, 10 Van aale, 13 Nemeth, 15 Dambrink, 2 Degradi, 4 Dervisaj- Kunzler, 11 Nervini, 12 Bah, 23 Lotti, 7 Ferrarini, 9 Alberti, 14 Cekulaev, 17 Gray, 5 Spirito, 8 Bonafede. Coach Negro

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano