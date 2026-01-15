Calcio Serie A – Inter batte il Lecce e allunga sulla seconda

Milano ( Inter – Lecce 1-0) – Accenno di fuga per l’Inter di Cristian Chivu, grazie all’1-0 messo a segno sul Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri archiviano così il pari per 2-2 uscito dall’ultimo scontro diretto con il Napoli (fermato oggi sullo 0-0 dal Parma al Maradona) e riprendono immediatamente la propria corsa in campionato davanti al pubblico di San Siro. I padroni di casa si presentano in campo con Thuram e Bonny come coppia d’attacco titolare e proprio l’ex Parma è subito protagonista: il francese arma il destro al 6’, ma trova in risposta una bella parata di Falcone. Al 24’ Maresca assegna poi un calcio di rigore all’Inter, per un contatto in area tra Danilo Veiga e Bonny: il Var richiama però al monitor l’arbitro, il quale revoca il penalty dopo una lunghissima revisione. Nel recupero del primo tempo, Sottil vede invece Sommer fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma non inquadra la porta. Falcone nega quindi il gol a Barella a inizio ripresa, mentre Sommer è provvidenziale al 72’, quando sfodera una decisiva parata sul tiro sporco di Siebert. A stappare l’incontro è allora Pio Esposito al 78’: Falcone respinge un iniziale tiro di Lautaro, ma poi viene trafitto dalla ribattuta dell’ex Spezia, che sfiora pure la doppietta pochi minuti più tardi. L’Inter si accontenta così dell’1-0, risultato che le basta però per salire a quota 46 punti: ora i nerazzurri sono a +6 su Milan (in campo domani a Como) e Napoli. Il Lecce resta a 17 punti.

Inter – Lecce

Gol: 33’ st Pio Esposito

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (57′ Luis Henrique), Barella (57′ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (72′ Lautaro Martinez), Carlos Augusto; Thuram (87′ Sucic), Bonny (57′ Pio Esposito). All. Cristian Chivu

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; L.Coulibaly, Maleh (86′ Á.Sala); Pierotti (82′ N’Dri), Gandelman (68′ Kaba), R.Sottil (68′ Tete Morente); Stulic. All. Eusebio Di Francesco

Arbitro: Maresca di Napoli