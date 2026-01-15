Calcio Serie A – Una doppietta di Rabiot e le parate di Maignan regalano la vittoria al Milan a Como

Como ( Como – Milan 1-3) –L ‘ultimo recupero della 16a giornata della Serie A ristabilisce le distanze tra l’Inter (46) e il Milan (43), che si riporta a tre lunghezze dalla capolista e allunga sul Napoli (40), fermato ieri dal Parma. A Como i rossoneri rischiano grosso nel primo tempo, subendo subito gol da Kempf (10′) e aggrappandosi alle parate di Maignan, che salva la squadra con tre interventi prodigiosi ed evita un passivo più ampio. Il portiere firma, di fatto, i tre punti perché nel recupero Nkunku pareggia su rigore e nella ripresa il Milan dilaga. La doppietta di Adrien Rabiot (55′ e 87’) sancisce il definitivo 3-1 sul Como, che non aveva mai perso in casa. Fabregas resta sesto con 34 punti, raccogliendo molto meno del seminato. 19° risultato utile consecutivo invece per Allegri, che eguaglia la striscia positiva dell’era-Ancelotti e resta in scia alla capolista.

Como – Milan

Gol: 10′ Kempf , 46′ pt Nkunku , 10′ st e 42′ st Rabiot

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. In panchina .: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). In panchina .: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata