Casa in fiamme: Vigili del Fuoco al lavoro dalle 2:30 di stamane

Avegno (GE) –Paura ad Avegno, alle spalle di Recco, dove il tetto di una villa in via Molino Nuovo ha preso fuoco intorno alle 2,30 del mattino di oggi, giovedì 15 gennaio.Subito sul posto i vigili del fuoco, ma nonostante il loro duro lavoro le fiamme si sono propagate anche al resto dell’abitazione. Intorno alle 7 del mattino i pompieri stanno ancora operando con tre squadre da Genova e Rapallo, oltre a vari mezzi di appoggio come autoscala, autobotti, carro aria.Fortunatamente non si registrano al momento ustionati o intossicati: ad accorgersi dell’incendio – scaturito per motivi da chiarire – gli stessi inquilini della villetta che si sono messi subito in salvo.