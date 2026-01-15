Operaio ferito su una nave in porto finisce all’ospedale

Genova – Incidente sul lavoro nella serata di mercoledì 14 gennaio, quando un operaio è rimasto infortunato a bordo di una nave poco prima delle ore 20.L’uomo si trovava su una nave da carico ormeggiata al terminal Gmt nel porto di Genova.ll lavoratore, che ha riportato un trauma toracico, è stato prima stabilizzato sulla barella dal personale del 118, poi i vigili del fuoco con l’autoscala lo hanno riportato sulla banchina per il trasporto in ospedale. Sul posto la Croce d’Oro di Sampierdarena e l’automedica Golf 4 che hanno portato il ferito al San Martino in codice giallo.