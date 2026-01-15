Pallacanestro Eurolega – Grosso tonfo per l’Olimpia: fatale l’ultimo quarto contro la Stella Rossa

Milano ( Olimpia Milano – Stella Rossa 96-104) – L’EA7 Emporio Armani Milano brucia una grandissima chance di inserirsi stabilmente in zona play-in cadendo sul parquet del PalaLido per 104-96 contro la Stella Rossa Belgrado. Dopo aver toccato il +13 alla metà del terzo periodo e il +12 all’ultimo riposo, l’Olimpia apre il quarto periodo incassando un maxi-break di 15-1 che non le dà scampo.Un quarto periodo dal parziale di 14-34 consente alla Stella Rossa di sbancare l’Allianz Cloud e frenare il buon momento dell’EA7 Milano in Eurolega. Un buon primo tempo, un eccellente secondo periodo, ma poi l’Olimpia si spegne lentamente finendo benzina e idee nel quarto conclusivo quando è la squadra di Obradovic prende il sopravvento fino a vincere con merito in un epilogo incredibile.L’Olimpia, che lascia ancora inchiodato sul fondo della panchina Bryant Dunston, uomo che, per solidità ed esperienza, potrebbe forse tamponare tante falle sui pick’n’roll, si vede ancora tradita dagli altri grandi veterani. Devin Booker, che continua probabilmente a occupare un ruolo non suo da centro puro, è una defensive liability che comincia a pesare, costantemente, sull’equilibrio dei quintetti. Discorso analogo per Lorenzo Brown, che dopo l’exploit di Atene, conferma, tristemente, di essersi ricalato nel ruolo di figurina senza peso.

Olimpia Milano – Stella Rossa

Parziali: 25-27/30-17/27-26/14-34

Olimpia Milano: Ellis 8, Booker 8, Brooks 10, LeDay 8, Shields 22; Brown 4, Bolmaro 13, Ricci, Guduric 11, Nebo 12. N.e.: Dunston, Flaccadori. All.: Poeta.

Stella Rossa: Miller-McIntyer 15, Dobric, Motiejunas 2, Nwora 22, Moneke 18; Butler 18, Davidovac, Kalinic 10, Izundu 8, Ojeleye 8, Dos Santos 3. N.e.: Graham. All.: Obradovic.