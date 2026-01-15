Pedone investito e trascinato per metri: è grave

Novara – Grave incidente stradale nella serata di martedì 13 gennaio a Novara. L’episodio si è verificato in corso Vercelli, dove un uomo è stato investito da un’autovettura mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.Per motivi ancora in fase di accertamento, l’impatto è stato particolarmente violento: il pedone è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto prima che il mezzo si arrestasse.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha gestito la circolazione, rimasta a lungo rallentata a causa delle pesanti ripercussioni sul traffico della zona.