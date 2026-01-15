Segnalati droni vicino al polo militare di La Spezia

Genova (Ansa) – Riunione nei giorni scorsi in Prefettura al La Spezia cui hanno partecipato Forze dell’Ordine e Marina Militare per valutare la presenza di alcuni droni segnalati nelle immediate vicinanze di uno dei tanti siti d’interesse militare dislocati nel golfo di La Spezia. Lo scrive il Secolo XIX.

Oltre all’arsenale della Marina Militare, nella zona ci sono la base dell’Aeronautica, lo stabilimento di Fincantieri che realizza navi da guerra, la sede delle Forze Speciali al Varignano, il Centro di Ricerca della Nato e, poco più all’interno, lo stabilimento di Leonardo. “Visto lo scenario internazionale alcune verifiche sono doverose, senza creare allarme. Non è detto che si tratti di operazioni di spionaggio di forze straniere, anzi è più probabile che sia opera di qualcuno che ha commesso una leggerezza. Ci sono molte persone che utilizzano i droni per le ragioni più disparate”, riporta il quotidiano citando una qualificata fonte investigativa. Gli accertamenti compiuti in queste ore sono coperti da segreto ma rappresentano un passaggio cruciale per avere un quadro più preciso. La Spezia, polo militare che rappresenta un unicum in Italia, può comunque essere potenzialmente un obiettivo di un certo interesse.