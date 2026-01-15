Tentato furto finisce nel sangue: muore un malvivente

Longate Pozzolo (VA) –Cerca di rubare in un’abitazione con un complice a Lonate Pozzolo: il proprietario reagisce, nasce una colluttazione con coltello e il malvivente, risultato un uomo residente in un campo nomadi del Torinese (Adamo Massa, riporta Repubblica), muore. È successo ieri, mercoledì 14 gennaio, a Lonate Pozzolo in via Montello 8, verso le 11.Gli stessi compagni hanno lasciato il ferito davanti all’ospedale di Magenta: subito soccorso, è deceduto comunque poco dopo. L’attività di indagine per fare chiarezza sull’episodio, coordinata dalla Procura della repubblica di Busto Arsizio, è condotta da personale della compagnia carabinieri di Busto e del nucleo investigativo provinciale.