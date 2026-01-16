Aggressione nella sede del Serd: intervengono i Carabinieri

Asti – Hanno dovuto chiamare i Carabinieri ieri pomeriggio gli addetti del Serd, il Servizio per le dipendenze dell’Asl, in via Baracca, mentre il personale sanitario e i pazienti in attesa delle visite sono stati costretti a barricarsi nelle salette e negli uffici. L’allarme è scattato quando un uomo senza fissa dimora e in carico ai servizi per le dipendenze ha iniziato a dare in escandescenze riuscendo a scardinare la porta chiusa a chiave della stanza dove era stato sistemato in attesa di assistenza. Ma al posto dei medici sono arrivati i Carabinieri che lo hanno bloccato. Fino a pochi mesi fa al Serd era presente una guardia giurata, oggi non più in servizio. Pare che l’uomo, non nuovo a simili atteggiamenti, è senza fissa dimora e avrebbe agito in stato di grave alterazione psichica sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe preso di mira i sistemi di sicurezza del Serd, per poi introdursi nell’ala adiacente della palazzina che ospita, con ingressi separati, anche la Medicina legale e il Consultorio familiare. Infatti i cittadini che fanno consumo di una o più sostanze psicoattive legali o illegali (droga, alcol, fumo) o che hanno comportamenti di dipendenza da gioco d’azzardo sono accolti dai Servizi di patologie delle dipendenze (Ser.D.), che svolgono attività di prevenzione, educazione sanitaria, cura, riabilitazione e riduzione del danno. Tali attività sono svolte con l’intervento di èquipe multidisciplinari integrate, composte da medici, infermieri, oss, psicologi, educatori professionali ed assistenti sociali. Per evitare il ripetersi di simili episodi è già in programma una riunione con le organizzazioni sindacali per esaminare ulteriori misure volte a potenziare la tutela degli operatori in caso di aggressione, anche in linea con i recenti accordi siglati con la cabina di regia della Prefettura. Il tema della sicurezza, dunque, si sposta dal Pronto soccorso al Serd.