Calcio Serie A – L’Atalanta passa nel finale ma è recuperata dal Pisa prima del recupero

Pisa ( Pisa – Como 1-1) – La ventunesima giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta. Alla Cetilar Arena, portieri protagonisti per 83 minuti, con Scuffet e Carnesecchi che salvano su Scalvini, Moreo e Piccinini, poi la Dea passa con la zampata sotto porta di Krstovic. La rete dell’ex Lecce, però, illude soltanto gli ospiti, perché all’87’ il nuovo acquisto dei padroni di casa, Durosinmi, pareggia di testa su cross di Leris e regala un punto ai toscani di Gilardino, che agganciano momentaneamente la Fiorentina a 14 punti. Niente quarta vittoria di fila, invece, per Palladino, che non raggiunge il Como a quota 34 e resta a 32.

Pisa – Como

Gol: 38′ st Krstovic , 42′ st Durosinmi

Pisa (3-4-3): Scuffet; Coppola, Calabresi (90+1′ Bozhinov), Canestrelli; Touré, Marin (68′ Leris), Aebischer, Angori; Moreo, Meister (68′ Durosinmi), Tramoni (68′ Piccinini). Allenatore: Alberto Gilardino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (70′ Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (56′ Zappacosta), de Roon, Pasalic (56′ Ederson), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (81′ Sulemana); Scamacca (56′ Raspadori). Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marchetti