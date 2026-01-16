Calcio Serie B – Il pari nel derby regionale va stretto alle due squadre

Genova ( Sampdoria – Virtus Entella 1-1) –Una partita che poteva segnare una svolta per la Sampdoria si è trasformata in un’amara occasione persa. Al “Ferraris” la squadra di Gregucci era partita con le migliori intenzioni, trovando il vantaggio nel primo tempo con Cherubini, ma non è riuscita a chiudere i conti. Nella ripresa, pur mostrando vivacità e voglia di raddoppiare, i doriani hanno subito il pareggio di Parodi, autentico eroe della serata per la Virtus Entella.Il risultato premia i liguri di Chiappella, capaci di strappare un punto prezioso fuori casa contro una diretta concorrente per la salvezza. Per la Sampdoria, invece, è un duro colpo: la squadra resta sedicesima con 18 punti, a ridosso della zona retrocessione, e rischia di scivolare ancora più in basso se Spezia e Bari dovessero vincere le rispettive partite.La Virtus Entella, invece, centra il secondo risultato utile consecutivo e aggancia la Reggiana a quota 20 punti, trovando fiducia e morale in vista dei prossimi impegni.

Sampdoria – Virtus Entella

Gol: 34′ Cherubini, 74′ Parodi.



Sampdoria (3-5-2): Ghidotti – Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic – Depaoli, L.Henderson, Sal. Esposito (75′ Pafundi), Cherubini (65′ Conti), Ioannou (75′ Giordano) – Brunori (91′ Cuni), Coda (75′ Barak) In panchina: N.Ravaglia, T.Martinelli – A. Ferrari, Palma, Benedetti, Bellemo – Çuni, Begic). All. Gregucci.



Virtus Entella (3-5-2): Colombi – Parodi, Tiritiello, Marconi – Mezzoni (85′ Alborghetti), Nichetti (65′ Squizzato), Karic, Di Mario (65′ Bariti) – Franzoni (47′ Dalla Vecchia), B. Guiu (85′ Fumagalli) – Debenedetti. In panchina (Del Frate – D. Portanova, Del Lungo, Turicchia, Cuppone, Russo) All. Chiappella.

Arbitro: Sacchi di Macerata.