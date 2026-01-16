Furti nelle scuole a Venaria Reale: uomo di 42 anni arrestato

Torino – Nonostante l’obbligo di firma, non ha smesso di colpire le scuole del territorio. I carabinieri di Venaria Reale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni, sorpreso nella notte mentre forzava la porta secondaria della scuola media “Lessona” in via Boccaccio.L’uomo è stato bloccato dai militari mentre rovistava in un’aula: addosso aveva un cacciavite, attrezzi da scasso e circa trenta euro in monete appena trafugate dai distributori automatici. La successiva perquisizione domiciliare ha aggravato la sua posizione: gli investigatori hanno rinvenuto materiale informatico rubato solo pochi giorni fa, il 13 gennaio, in altre tre scuole della città. L’uomo di quarantadue anni era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: era già stato arrestato lo scorso 8 dicembre per colpi identici messi a segno proprio alla “Lessona” e alla “8 Marzo”. La Procura di Ivrea sta ora indagando per capire se l’uomo sia il responsabile di tutti i furti che hanno colpito gli istituti venariesi a partire da novembre.