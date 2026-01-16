La Ztl a Valenza non funziona

Valenza (AL) – Mercoledì in Consiglio Comunale la minoranza ha chiesto al sindaco come mai la Ztl non funziona, le targhe non sono lette correttamente, per cui sono state comminate sanzioni anche a chi ha titolo per entrare con il veicolo. L’anomalia è stata denunciata dall’esponente “Dem” Salvatore Di Carmelo, durante la discussione sul bilancio preventivo 2026. Il grave disservizio sarebbe dovuto al mancato controllo delle telecamere dopo che il Comune aveva stipulato una convenzione con una società che mette a disposizione strumenti per la lettura delle targhe. Poi il controllo spettava alla Polizia locale. Il sindaco, al termine di un acceso dibattito, ha promesso che saranno verificati i permessi rilasciati dalla Polizia Municipale. Qualcuno potrebbe essere inadempiente ma saranno verificati anche gli impianti.