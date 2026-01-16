Quattordicenne investito da un’auto: rianimato e operato d’urgenza

San Sebastiano Po (TO) Ansa – Sono gravissime le condizioni del ragazzino di 14 anni abitante a San Sebastiano da Po (Torino) investito questa mattina sulla provinciale 590 della Val Cerrina. Il ragazzo, soccorso dal personale del 118, è arrivato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino in arresto cardiaco: rianimato con tecniche avanzate è stato operato d’urgenza. Per il momento i medici si sono riservati la prognosi: il giovane 14enne, sfondando il parabrezza dell’auto, una Mercedes Classe E, ha subito un grave politrauma. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Chivasso, il giovane è stato investito poco dopo le 7. Era appena uscito di casa per raggiungere la fermata dell’autobus lungo la provinciale: quel tratto, in località Abate, è privo di marciapiedi per i pedoni e per arrivare alla fermata è necessario camminare sul ciglio della strada.