Ragazzo di quattordici anni investito nel torinese, stava andando a scuola: è grave

San Sebastiano Po (TO) – Stava andando a scuola, quando è stato travolto da una macchina. Un quattordicenne è stato investito da un veicolo stamane, intorno alle 7.30. a San Sebastiano da Po (Torino), sulla provinciale 590. Le sue condizioni sono gravi.L’equipe dell’ambulanza che lo ha soccorso lo ha intubato e poi trasportato all’ospedale Giovanni Bosco, dove è arrivato in codice rosso. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzino, residente poco distante il luogo dell’incidente, stava raggiungendo a piedi la fermata dell’autobus quando è stato travolto da una vettura Mercedes Classe E. Il conducente, dopo l’impatto, ha subito fermato la corsa del mezzo e chiamato i soccorsi. È illeso, ma sotto shock. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso.