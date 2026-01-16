Sequestrati dai Carabinieri 400 chili di marijuana: tre arresti

Balzola (AL) – Grazie a una segnalazione di sovraccarico di tensione nella rete elettrica, i Carabinieri sono risaliti a un “laboratorio” clandestino dove si produceva marijuana. Gli Uomini della Benemerita, seguendo le indicazioni fornite da Enel sul sovraccarico di tensione, sono risaliti alla zona intorno a Balzola – a circa 10 chilometri da Casale Monferrato in provincia di Alessandria – e hanno iniziato a perlustrare l’area fino a quando un Carabiniere in borghese si è insospettito quando ha notato un furgone diretto a una cascina abbandonata. Giunti sul posto indicato dal collega in borghese, i Carabinieri hanno circondato l’area portandosi alla cascina facendo irruzione. Nell’area circostante era fermo il furgone mentre tre uomini rispettivamente di 52, 30 e 23 anni, stavano caricandolo di merce imballata. I tre, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati, mentre i Carabinieri sono entrati nella cascina trasformata in un laboratorio per la produzione industriale di marijuana data la presenza di ben 1.800 piante defogliate in un ambiente dove erano presenti un sistema di maturazione, alcune lampade ad alta potenza, pompe di calore e ventilatori in funzione, bilancini di precisione, il tutto funzionante notte e giorno. Nel furgone invece sono stati trovati sacchi di foglie di marijuana del peso complessivo di oltre 400 chilogrammi. I tre uomini sono stati tratti in arresto e finiti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vercelli.