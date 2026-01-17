Auto si ribalta sulla A10, quattro feriti. Tratto chiuso e poi riaperto tra Aeroporto e Genova

Genova –Era stato chiuso da questa mattina alle 6 il tratto autostradale della A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, per un incidente in cui un’automobile si è ribaltata mentre procedeva in direzione Savona, occupando anche parte della carreggiata opposta, verso Genova.L’incidente si è verificato al km 2+250: sembra che il conducente dell’auto, dopo l’uscita della galleria Coronata, abbia perso il controllo del mezzo, che dopo diversi urti si è ribaltato finendo incastrato tra i guard rail delle due carreggiate. Sul posto è presente la polizia stradale, il personale di Aspi e i mezzi di soccorso.I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre dalla sede centrale, la squadra di Multedo e l’autogrù. Hanno estratto i passeggeri che erano rimasti incastrati.Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite, di cui due gravi che sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Martino. Gli altri due, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Illeso il conducente dell’automobile