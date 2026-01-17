Calcio Serie C – Equilibrio al Briamasco : tra Trento e Novara finisce 1-1

Trento ( Trento – Novara 1-1) – Finisce in parità al Briamasco tra Trento e Novara, un 1-1 che racconta bene l’andamento di una gara intensa, spezzata dagli episodi e vissuta a strappi, soprattutto nella ripresa. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia sensazioni diverse: rammarico per i padroni di casa, sollievo e carattere per gli azzurri.L’approccio è tutto del Trento, che fin dai primi minuti prova a prendere in mano il pallino del gioco con aggressività e ritmo. La squadra di Tabbiani alza subito il baricentro, costringe il Novara a difendersi basso e costruisce una serie di occasioni nitide. Il gol, per quanto visto, è nell’aria e arriva nel finale di primo tempo. Dopo l’ennesima respinta di Boseggia su Pellegrino, Aucelli è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone vagante e a spingerlo in rete per l’1-0, premiando un Trento fino a quel momento superiore per intensità e qualità.Un episodio molto discusso porta all’espulsione di Sangalli e a una punizione dal limite per gli azzurri, che da quel momento trovano nuovo slancio. Con l’uomo in più, il Novara aumenta la pressione e al 71’ trova il pareggio: cross preciso di Valdesi dalla destra e colpo di testa di Alberti, che non lascia scampo a Tommasi.Da lì in avanti è una gara nervosa, spezzettata, con il Novara che prova addirittura a completare la rimonta e il Trento costretto a difendersi. Nei minuti finali succede di tutto: Morosini va due volte vicino al gol vittoria per gli ospiti, prima trovando la risposta di Tommasi e poi sfiorando il palo sulla ribattuta. Il Trento, invece, prova a respirare affidandosi ai calci piazzati, ma senza trovare lo spunto decisivo.

Trento – Novara

Gol: 39′ Aucelli , 72′ Alberti

Trento: 22 Tommasi, 5 Sangalli (VC), 7 Capone (36′ 71 Chinetti (86′ 4 Trainotti)), 11 Pellegrini, 20 Benedetti (74′ 14 Fossati), 23 Aucelli (86′ 38 Corallo), 24 Dalmonte, 27 Triacca, 28 Corradi, 29 Fiamozzi (C), 44 Maffei

In panchina: 1 Barlocco, 31 Malinverni, 6 Fedele, 19 Muca, 21 Ladisa, 36 Candelari, 37 Genco, 39 Miranda, 70 Calza

Allenatore: Luca Tabbiani

Novara: 1 Boseggia, 8 Di Cosmo (56′ 36 Arboscello), 10 Donadio (VC) (56′ 7 Lanini), 11 Ledonne, 19 Collodel (86′ 23 Morosini), 26 Lorenzini (C), 28 Cannavaro, 70 Valdesi (86′ 71 D’Alessio), 72 Agyemang, 90 Perini (56′ 9 Alberti), 99 Basso

In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 4 Malaspina, 6 Citi, 15 Khailoti, 17 Dell’Erba, 21 Ranieri, 65 Cortese

Allenatore: Andrea Dossena

Arbitro: Sig. Leonardo Di Mario di Ciampino