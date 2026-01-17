Calcio Serie C – Il Lumezzane batte l’Alcione Milano: finisce 1-0

Lumezzane ( Lumezzane – Alcione Milano 1-0) –Basta un lampo di Iori per regalare al Lumezzane la prima vittoria tra i professionisti sull’Alcione Milano (1-0), ma anche il tredicesimo risultato utile consecutivo per i rossoblù, che spiccano il volo anche in classifica, chiudendo il sabato sera in piena zona play off, a +2 sulla coppia Arzignano-Pro Vercelli in undicesima piazza in attesa delle gare in programma domani.Seconda vittoria di fila dal sapore ancora più dolce per i valgobbini che, dopo il 2-0 rifilato alla Pergolettese, si ripetono ancora, fermando la risalta in classifica dell’Alcione al momento quinto in classifica.L’avvio però è un monologo dell’Alcione sulle note di uno scatenato Morselli che prima calcia sul palo una punizione dai 25 metri, per poi impegnare Drago con una rasoiata dal limite che l’estremo difensore rossoblù devia in angolo.Alla distanza il Lume prova a crescere e il primo tiro è di Moscati che si coordina al volo su una punizione di Iori, ma la conclusione si perde altissima. Passano i minuti e sono i valgobbini a prendere campo, fino al 23’ quando è Iori, su perfetto invito di Ghillani dalla destra, a trafiggere Agazzi con un preciso colpo da biliardo.

Lumezzane – Alcione Milano

Gol: 23’pt Iori

Lumezzane: Drago G., Moscati M., Stivanello R. (dal 36′ st Rihai A.), Deratti J., Mancini S., Rocca M. (dal 42′ st Napolitano G.), Paghera F., Rolando M., Ghillani A. (dal 30′ st Ferro M.), Caccavo L. (dal 42′ st Donnarumma A.), Iori M. (dal 36′ st Gallea F.). In panchina: Battagliola L., Belvedere F., D’Agostino S., Donnarumma A., Ferro M., Filigheddu S., Gallea F., Monachello G., Motta M., Napolitano G., Pagliari M., Rihai A., Scanzi M.. All. Troise

Alcione Milano: Agazzi F., Bertolotti F., Ciappellano D., Pirola F., Renault G. (dal 20′ st Scuderi G.), Galli G., Muroni M. (dal 26′ st Rebaudo R.), Pitou J. (dal 26′ st Tordini M.), Invernizzi A. (dal 20′ st Lopes E.), Bright K., Morselli F.. A disposizione: Cecchini F., Chierichetti P., Giorgeschi S., Lanzi J., Lopes E., Marconi M., Miculi A., Olivieri D., Rebaudo R., Scuderi G., Tordini M.All. Cusatis

Arbitro: Zoppi di Firenze