Fuga di gas in una palazzina, evacuate cinque famiglie

Stazzano (AL) – Stamane i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente insieme ai Carabinieri per una fuga di gas in una palazzina del centro di Stazzano, per cui è stata decisa l’evacuazione di ben cinque famiglie per motivi di sicurezza. A causa della fuga di gas localizzata nel tratto di strada vicino all’immobile, oltre allo sgombero, le forze dell’ordine hanno vietato il transito per consentire le operazioni di scavo e messa in sicurezza. Sul posto anche i tecnici specializzati dell’azienda del gas per riparare la conduttura danneggiata. Al termine delle operazioni le famiglie sono rientrate nei loro appartamenti.