In provincia di Alessandria il passaporto si farà alla Posta

Alessandria – Grazie alla collaborazione tra Poste Italiane, Polizia di Stato e Governo, da oggi ottenere o rinnovare il passaporto sarà più semplice per i cittadini della provincia. Il nuovo servizio consentirà di presentare la richiesta direttamente allo sportello delle Poste senza dover andare in Questura. L’iniziativa è stata presentata a San Salvatore Monferrato alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, dell’assessore Enrico Bussalino e del presidente della Provincia Luigi Benzi. Il servizio è semplice: basta presentare documento, codice fiscale, due foto, la marca da bollo da 73,50 euro e pagare in ufficio il bollettino da 42,50 euro. Sarà l’operatore postale a raccogliere i dati biometrici e inviare la pratica in via telematica alla Questura. Il passaporto potrà poi essere consegnato direttamente a domicilio.