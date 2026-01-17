Milano è la città col più alto tasso di milionari al mondo

Roma (Ansa) – Milano sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari: “Uno ogni 12 abitanti iscritti all’anagrafe, compresi anziani e neonati – nell’accezione di una persona con un portafoglio liquido almeno a sei zeri, al netto di patrimoni immobiliari”.

È quanto emerge dal rapporto annuale di Henley&Partners pubblicato venerdì dal Sole 24 Ore.

Nella capitale della finanza mondiale, New York City, il rapporto è di uno ogni 22, a Londra uno ogni 41, a Roma uno ogni 54. La stessa Parigi nello stretto intra muros (solo 2,14 milioni di abitanti) conta un milionario ogni 14 residenti.

“Ancora più suggestiva – scrive il quotidiano riportando i dati – è l’analisi dell’indice tra centimilionari (almeno 100 milioni di dollari liquidi in portafoglio) che a Milano oggi sono 182, per intenderci quasi gli stessi del Principato di Monaco (192), più dell’intero cantone di Zurigo, più di Miami e anche di Mosca. Ma, soprattutto, in questo special ranking, Milano insieme a Dubai e Miami è l’unica città del gruppo di testa ad essere contraddistinta dalla previsione di “alta crescita” per i nuovi potenziali arrivi.

La “piccola” Milano all’ombra della Madonnina registra un super-super-ricco ogni 7.692 residenti, al livello del primato di Los Angeles (uno ogni 7.558) e di Parigi (nella sola intra muros uno ogni 7.743 residenti) e sideralmente avanti a New York (uno ogni 10.757 abitanti) e a Londra (uno ogni 25.244)”.

Secondo H&P il motivo del successo è presto spiegato dagli esperti della city londinese, capitale che dallo scorso anno è teatro della più grande fuga di miliardari globali della storia, causa revoca laburista della centenaria regola fiscale “non dom”: la “centralità di Milano come polo globale di business, finanza, moda e design”.

Tra i fattori di successo del sistema-paese (e quindi della città stato Milano) c’è un secondo e non trascurabile pilastro: le imposte di successione con l’Italia che mostra al mercato un accogliente 4%, in linea con le usuali tradizioni svizzere.

Interessante il punto di vista della City britannica sui nuovi paradisi alpini.