Nuova aggressione al Pronto Soccorso di Novara: giovane tenta di strappare la pistola a una guardia

Novara – Ancora un episodio di violenza all’ospedale Maggiore di Novara: un giovane di 26 anni ha reagito in maniera aggressiva dopo essere stato richiamato da una guardia giurata per il troppo rumore in sala d’attesa.Il ragazzo ha tentato di strappare la pistola alla guardia, scatenando una colluttazione che ha coinvolto anche le forze dell’ordine intervenute per calmare la situazione. Alla fine, il giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto della pistola.Questo episodio si aggiunge alla lista di aggressioni registrate nei pronti soccorso di Novara, dove la sicurezza del personale sanitario continua a essere un tema di grande preoccupazione.