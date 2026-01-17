Pallacanestro Serie B interregionale – Gulliver Tortona sconfitto in casa da Campus Varese

Tortona ( Gulliver Tortona – Campus Varese 75-94) –Il Gulliver Supermercati Derthona esce sconfitto nella prima giornata di ritorno dal confronto contro Campus Varese con il punteggio finale di 75-94, al termine di una gara che ha visto gli ospiti condurre sin dalla palla a due.L’inizio di partita è equilibrato: nel primo quarto Tortona fatica a trovare continuità offensiva con Varese che riesce a capitalizzare meglio gli errori avversari. Nel secondo periodo i bianconeri alzano l’intensità, trovando punti importanti grazie ai rimbalzi offensivi e riuscendo a ridurre lo svantaggio, pur pagando qualche imprecisione dalla linea della lunetta (24-30). La tripla di Rufus riporta Tortona fino al -4, ma la risposta di Basualdo e Kangur consente a Varese di chiudere il primo tempo avanti 36-48.Al rientro dagli spogliatoi Derthona prova a rientrare in partita mettendo grande intensità in campo, ma Campus Varese reagisce immediatamente, aumentando il ritmo e costruendo il break decisivo. Nel finale di terzo quarto Tortona recupera qualche punto con Sollazzi e Bottelli, ma Kangur, con una tripla e tre punti dalla lunetta, ristabilisce un margine importante alla fine del periodo. Il divario accumulato nel terzo quarto si rivela troppo ampio da colmare per il sodalizio bianconero. Campus Varese controlla il match fino alla sirena finale, chiudendo l’incontro sul punteggio di 75-94. Il prossimo impegno in Serie B Interregionale è in programma sabato 24 gennaio in trasferta contro Social OSA Milano.

Gulliver Derthona – Campus Varese 75-94

Parziali:18-27, 18-22, 20-29, 19-16

Derthona: Di Meo 7, Fogliato 4, Bottelli 13, Bresciani 3, Obakhavbaye ne, Chikal 2, Wilkinson 6, Pisati 2, Coulibaly ne, Solazzi 10, Josovic 23, Taverna 5. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

Varese: Risi 12, Kangur 19, Zanitelli, Figini, T. Scola 11, Farias ne, Acciari 2, Reghenzani ne, Bergamin 18, Prato 13, Basualdo 19, Rossi. All. Sacchetti