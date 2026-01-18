Calcio Eccellenza – Vittoria per i Grigi sull’Ovadese: finisce 4-1

Alessandria ( Alessandria – Ovadese 4-1) – Continua il rullino di marcia positivo dell’ Alessandria che sconfigge tra le mura amiche l’Ovadese per 4-1. Partita gestita per tutta la gara dai Grigi che avrebbero potuto vincere con un maggiore scarto di reti. L’Alessandria, complici anche i risultati degli altri campi, è prima in testa alla classifica e non ha intenzione di vedersi ridurre lo scarto di vantaggio. Il primo tempo l’Alessandria lo chiude sopra per 3-0 grazie alle reti di: Piana, con una conclusione da fuori, Pellegrini su assist di Diop e Camara di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze su rigore ma al 90′ Diop chiude i conti con un gol da sotto porta. Partita che non ha avuto praticamente storia con i Grigi che non hanno mai dato segnali di cedimento e che hanno chiuso la pratica già nel primo tempo. Prossimo appuntamento Domenica prossima in casa contro la Luese

Alessandria – Ovadese

Gol: pt 22′ Piana, 24′ Pellegrini, 36′ Camara; 83′ Romei, 90′ Diop

Alessandria: 22 Colla, 4 Morganti, 5 Tos, 7 Picone (74′ Nani), 8 Nicco, 9 Diop (91′ Cargiolli), 11 Piana (78′ Ventre), 18 Pellegrini, 24 Cirio, 25 Vanegas (68′ Cociobanu), 27 Camara. In panchina: 1 Menino, 29 Nani, 3 Laureana, 16 Straneo, 20 Boveri . All. Merlo

Ovadese: 1 Gaione, 2 Visentin (76′ Ottonelli), 3 Bonicco (91′ Allemani), 4 Mocerino, 5 Bianchi, 6 Sciutto, 7 Bosic, 8 Genocchio (61′ Brollo), 9 Romei, 10 Giangrasso (46′ Forno), 11 Merialdo (56′ Casone). In panchina. 13 Tamburelli, 14 Minetto, 17 Maiolo, 20 Campazzo. All. Carosio

Arbitro: Tasso di Macerata