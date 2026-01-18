Calcio Serie A – Cade in casa contro la Roma il Toro: sconfitto per 0-2

Torino ( Torino – Roma 0-2) – Terza sconfitta consecutiva per il Toro che perde per 0-2 in casa contro la Roma. Buona la prestazione dei ragazzi di Gasperini che passano in vantaggio con Malen nel primo tempo per poi chiudere la partita nel secondo con la rete di Dybala. Il Toro ha almeno due buone occasioni per segnare senza però mai trovare la via della rete. Nel primo tempo l’offensiva del Toro si limita a due tiri dalla distanza di Ngonge entrambi centrali. Nel secondo tempo, prima della rete di Dybala, i ragazzi di Baroni sfiorano il gol con Adams che conclude dalla distanza con la palla che sibila accanto al palo. La Roma passa in vantaggio al 26′: Dybala serve Malen, nuovo acquisto della Roma, che stoppa in area e batte Paleari. Il 2-0 al 71′: Dybala prima costringe ad un super intervento Paleari poi Rensch crossa in mezzo e l’argentino tocca la palla sotto porta segnando lo 0-2.

Torino – Roma

Gol: pt 26’Malen; st 71′ Dybala

Torino (3-4-2-1): 1 Paleari; 61 Tameze, 44 Ismajli, 23 Coco; 20 Lazaro, 6 IIkhan (78′ Anjorin),66 Gineitis (46′ Casadei), 7 Abouhklal (32′ Pedersen), 10 Vlasic; 26 Ngonge (78’Nije),19 Adams. In panchina: Israel, Popa, Sazonov, 25 Nkounkou, Marián. All. Baroni

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso (23′ Ghilardi), 5 Ndicka, Mancini; 43 Wesley, 17 Konè, 4 Cristante, 2 Rensch (76′ Tsimikas); 21 Dybala (76’Pisilli), 7 Pellegrini (52′ Soulè); 14 Malen (76′ Vaz). In panchina: 91 Zelezny, 32 Vasquez, 68 Arena, 24 Ziolkowski. All. Gasperini

Arbitro: Chiffi