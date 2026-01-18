Calcio Serie A – Si interrompe il momento positivo della Juventus: battuta 1-0 dal Cagliari

Cagliari ( Cagliari – Juventus 1-0) – Si interrompe il momento estremamente positivo della Juventus di Luciano Spalletti in Serie A. I bianconeri cadono 1-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari e scivolano così a -10 dall’Inter capolista. Il primo grande episodio del match si verifica al 15’, quando Massa assegna un calcio di rigore a favore dei bianconeri per un tocco in area tra Mazzitelli e Miretti: il Var richiama però l’arbitro al monitor e il direttore di gara cambia la sua decisione, fischiando un fallo in attacco a Miretti. Il primo tempo si chiude quindi a reti bianche. La Juventus chiude il Cagliari nella propria metà campo, non lasciando praticamente mai ai sardi la possibilità di ripartite, e la squadra di Pisacane colpisce allora da calcio piazzato: Gaetano batte un calcio di punizione al 65’ e trova la splendida girata al volo di Mazzitelli, che sigla così l’1-0 per i rossoblù. Spalletti si gioca quindi immediatamente le carte Zhegrova e Openda, ma è Yildiz a costringere Caprile alla parata decisiva. Il turco si accende e all’84’ trova pure un palo, complice una deviazione avversaria, mentre Koopmeiners impegna Caprile nell’ultima parata di serata. Il Cagliari vince infatti 1-0 e sale a 22 punti, ponendo fine invece al momento molto positivo della Juventus. Dopo cinque vittorie nelle sei partite precedenti, i bianconeri incassano un ko che li tiene a 39 punti.

Cagliari – Juventus

Gol: 65′ Mazzitelli

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy (54’ Borrelli), Esposito (64’ Idrissi). In panchina: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (80’ Conceicao); Locatelli (66’ Zhegrova), Koopmeiners; McKennie (80’ Thuram), Miretti (66’ Openda), Yildiz; David (88’ Adzic).In panchina : Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Kostic, Joao Mario, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Massa.