Calcio Serie B – Il Palermo batte lo Spezia con un gol dopo 10”

Palermo ( Palermo – Spezia 1-0) – Il Barbera accoglie la sfida tra Palermo e Spezia, gara che si stappa dopo appena dieci secondi dal calcio d’inizio: Augello lancia lungo per Pierozzi, il quale tocca di testa per Pohjanpalo, che effettua una sponda per Segre, che sigla l’1-0 con un micidiale tiro al volo. Un’azione meravigliosa quella dei rosanero, che mettono così a segno il gol più rapido della propria storia. La squadra di Inzaghi sfiora quindi il raddoppio in un paio d’occasioni, ma rischia pure di subire il pareggio: decisivi da una parte e dall’altra sono Joronen e Radunovic con le loro parate. Si passa allora alla ripresa e Artistico va a segno per gli ospiti al 70’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. A colpire una traversa per i padroni di casa è invece Le Douaron, seguito pochi istanti dopo dal palo di Bani, mentre in pieno recupero è Artistico a far tremare il legno. Il Palermo si fa andar bene allora l’1-0, tornando alla vittoria e salendo a 37 punti, a -5 dal Frosinone capolista. Terzultimo resta invece lo Spezia di Donadoni, con 17 punti.

Palermo – Spezia

Gol: pt 1′ Segre

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski (57’ Peda), Bani, Veroli (46’ Ceccaroni); Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo (76’ Gomes), Gyasi (46’ Le Douaron); Pohjanpalo (84′ Corona). In panchina: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Blin. Allenatore: Inzaghi (oggi in panchina D’Angelo).

Spezia (3-5-2): Radunovic, Mateju, Wisniewski, Beruatto, Sernicola (68’ Aurelio), Comotto (61’ Romano), Valoti (61’ Verde), Cassata, Adamo (84′ Candela); Soleri, Di Serio (61’ Artistico). In panchina: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Lapadula, Vignali, Kouda, Vlahovic. Allenatore: Donadoni.

Arbitro: Luca Massimi (Termoli).