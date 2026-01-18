Calcio Serie C – Altro stop per l’Atalanta U23: battuta in casa dalla Salernitana

Caravaggio ( Atalanta U23 – Salernitana 0-1) –Al comunale di Caravaggio finisce 1-0 per la Salernitana, nella 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26.La gara inizia in salita per i nerazzurri con l’espulsione di Cissè al 9’. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Atalanta U23 tiene testa mentalmente agli avversari e riesce a sventare gli attacchi degli ospiti: al 31’ doppio intervento decisivo di Vismara su conclusioni ravvicinate, mentre al 46’ il numero 95 nerazzurro neutralizza anche il calcio di punizione di Achik.Nella ripresa Cassa, entrato dalla panchina, prova a riaccendere la gara al 51’ con un bel dribbling che lo porta alla conclusione di mancino, terminata alta sopra la traversa. Al 56’ arriva però il gol della Salernitana con De Boer, che insacca dopo una serie di rimpalli in area. Al 61’ una grande parata di Vismara tiene vive le speranze nerazzurre, ma al 77’ arriva la seconda espulsione dell’incontro (Bonanomi) per l’Atalanta Under 23.
Atalanta U23 – Salernitana
Gol: 56′ De Boer
Atalanta U23: Vismara, Berto, Panada (C) (82′ Levak), Comi, Manzoni (65′ Bonanomi), Pounga (65′ Steffanoni), Cissè, Ghislandi, (76′ Simonetto) Navarro, Bergonzi, Vavassori (46′ Cassa). In panchina: Torriani, Sassi, Plaia, Cortinovis, Guerini, Obrić, Idele. All: Salvatore Bocchetti.
Salernitana: Donnarumma, Berra, Capomaggio (C), De Boer, Achik (88′ Ferraris), Ferrari (71′ Molina), Liguori (88′ Di Vico), Villa, Matino (76′ Anastasio), Longobardi (46′ Quirini), Iervolino. In panchina: Brancolini, Cevers, Golemic, Ubani, Boncori. All: Giuseppe Raffaele.
Arbitro: Roberto Lovison di Padova.