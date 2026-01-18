Calcio Serie C – Punto di prestigio per la Pro Vercelli: zero a zero in casa contro Union Brescia

Vercelli ( Pro Vercelli – Union Brescia 0-0) –Nella partita del cuore per il compianto Vittorio Mero, onorato con uno scrosciante applauso e cori al 13′ in sua memoria, Pro Vercelli e (Union) Brescia dividono la posta in palio con un pareggio senza reti. Un punto prezioso per la Pro, ovviamente in considerazione della forza dell’avversario scivolato al termine di questa giornata dal secondo al terzo posto in classifica. Allo stesso modo, però, anche le Bianche Casacche, per effetto dei risultati dagli altri campi, scendono dalla nona all’undicesima posizione a quota 28 punti.Al 16′, gol annullato alla Pro Vercelli: Asane Sow sgomita con Armati e, ritrovatosi tutto solo a tu per tu con Gori, insacca facilmente. L’arbitro, tuttavia, fischia un fallo in attacco dell’ex Torino che, effettivamente, tira per il braccio il numero 82 ospite. Così, dopo un presunto fallo da rigore su Comi non ravvisato nemmeno dopo la revisione al Football Video Support, al 36′ clamorosa occasione per il Brescia: Balestrero sfrutta un’amnesia difensiva della Pro e penetra verso la porta di Livieri, ma il suo tocco morbido, nella sua corsa senza ostacoli, si spegne incredibilmente sul fondo. Nella ripresa, il Brescia dimostra di non avere intenzioni estremamente bellicose e sembra ripartire col freno a mano tirato. Al 56′ cross dalla sinistra di Boci e colpo di testa debole di Balestrero con palla sul fondo. Succede davvero poco fino al 74′, quando le (ex) Rondinelle vanno vicinissime al vantaggio: Cisco entra in area e conclude nello specchio per la respinta di un attento Livieri. Sulla ribattuta arriva Cazzadori, che si tuffa di testa a porta vuota senza tuttavia centrarla. alla alta sopra la traversa.La Pro Vercelli, però, anche in superiorità numerica, pensa principalmente a non prenderle e di affondare il colpo là davanti, non se ne parla. Così, al 97′, tralasciando l’uso improprio delle card FVS da entrambe le panchine, prima e dopo il seguente episodio, Cazzadori si ritrova tutto solo in area di rigore, ma il bravo Livieri chiude la saracinesca. Finisce 0-0.

Pro Vercelli – Union Brescia

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente (42′ st Coccolo), Marchetti, Furno (35′ st Carosso); Iotti, Huiberts (27′ st Burruano), El Bouchataoui (42′ st Coppola); Mallahi (35′ st O. Sow), Comi, A. Sow.In panchina . Del Favero, Ronchi, Pino, Regonesi. All. Santoni.

Union Brescia (3-5-2): Gori; Armati, Sørensen, Rizzo (22′ st Mercati); Marras (34′ st Pilati), Balestrero (22′ st Silvestri), De Francesco (27′ st Lamesta), De Maria, Boci; Cazzadori, Valente (1′ st Cisco).In panchina Liverani, Damioli, Fogliata, Cantamessa, Giani, Vesentini. All. Corini.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro