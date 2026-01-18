Calcio Serie C -Successo del Bra sul Ravenna: vittoria per 2-1

Sestri Levante ( Bra – Ravenna 2-1) –Torna a vincere dopo quattro giornate il Bra di Fabio Nisticò. Con una partita perfetta in entrambi i parziali, conquista due punti contro un Ravenna sottotono. I romagnoli vedono, con questa sconfitta, aumentare lo stacco dalla capolista Arezzo, ora a +7.Una partita carica fin dai primi secondi, con il Ravenna che fin da subito cerca di imporsi senza però riuscire. Al ’30 ad avere la meglio sono i padroni di casa che, con uno splendido tiro di Baldini, raggiungono il vantaggio. Sesto gol in campionato per l’attaccante dei piemontesi. Il secondo tempo continua poi sempre nel segno dei ragazzi di Nisticò. Il raddoppio arriva con Sganzerla che, al 51′, trova la rete del 2-0.Ci prova nei minuti finali il Ravenna. Il gol per accorciare lo segna Solini al 91′ che, di testa cerca di riaprire una questione che sembrava ormai chiusa. Negli ultimi due minuti continua la pressione romagnola ma la palla non entra in rete e il risultato rimane fino in fondo dalla parte del Bra.Vittoria fondamentale per i ragazzi di Fabio Nisticò che, grazie anche ai nuovi innesti di mercato che hanno trovato spazio anche oggi, cercherà nelle prossime giornate di lasciarsi alle spalle la zona playout.

Bra – Ravenna

Gol: pt 33′ Baldini; st 52′ Sganzerla, 92′ Solini

Bra: Renzetti D., De Santis E., Fiordaliso A., Sganzerla R.2, Lionetti G., Brambilla A. (dal 45’+6 st Lia D.), Campedelli R. (dal 43′ st Leoncini M.), Maressa T., Rottensteiner B. (dal 19′ st Armstrong D.), Sinani I. (dal 43′ st Akammadu F.), Baldini E.. In panchina: Akammadu F., Armstrong D., Cannistra P., Capac A., Dimatteo S., Franzini D., Leoncini M., Lia D., Menicucci D., Minaj E., Rabuffi M.All. Nisticò

Ravenna: Anacoura J., Bianconi A. (dal 1′ st Da Pozzo L.), Esposito A., Solini M., Corsinelli F. (dal 24′ st Fischnaller M.), Lonardi L., Rossetti M., Rrapaj P. (dal 11′ st Falbo L.), Viola N. (dal 12′ st Di Marco T.), Spini C. (dal 11′ st Luciani P.), Italeng J.. In panchina: Borra D., Calandrini G., Da Pozzo L., Di Marco T., Donati G., Falbo L., Fischnaller M., Luciani P., Mandorlini M., Okaka S., Scaringi M., Stagni T., Zakaria K.All.Marchionni

Arbitro: Viapiana di Catanzaro