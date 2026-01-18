Calcio Serie C – Terza vittoria consecutiva per la Juventus U23: battuto Ascoli 1-0

Alessandria ( Juventus U23 – Ascoli 1-0) -La Juventus vince la sfida infinita con l’Ascoli per 1-0 grazie ad un gol segnato da Guerra e sale momentaneamente al quinto posto in classifica con 30 punti. Non bellissima la squadra di Brambilla, ma caparbia e brava a difendere fino alla fine il gol del vantaggio contro un avversario che, ai punti, non avrebbe meritato la sconfitta.Nel primo tempo l’Ascoli colleziona tre ghiotte opportunità con Silipo, D’Uffizi e Rizzo Pinna. Nella ripresa, dopo il vantaggio piemontese, le chance per Oviszach e Gori, con l’ex Avellino che prima reclama un rigore per un tocco col braccio a terra di Faticanti e poi al 110’ vede annullarsi il gol del pareggio per carica sul portiere (dopo lunghissima revisione).Finisce 1-0 per la Juve U23, che all’andata aveva imposto il pari ai bianconeri marchigiani, sempre terzi e seguiti al Moccagatta da 101 tifosi (gli ultras a casa in segno di protesta contro le squadre B). U23

Juventus U23 – Ascoli

Gol: 65’ Guerra

Juventus U23: S. Scaglia, Gil Puche, Pedro Felipe, Puczka, Owusu, Anghelè (88’ Pagnucco), Faticanti, Guerra, F. Scaglia, Cudrig, Okoro (85’ Deme). A disp. Bruno, Fuscaldo, Macca, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Mazur, Martinez Crous, Perotti, Turco. All.: Brambilla.

Ascoli: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Silipo (70’ Palazzino), Chakir (70’ Gori), D’Uffizi, Guiebre, Bando (77’ Oviszach), Rizzo Pinna (70’ Galuppini), Curado, Milanese (70’ Ndoj). A disp.: Brzan, Barosi, Corazza, Corradini, Cozzoli, Rizzo, Zagari. All.: Agostinone.

Arbitro: Dini di Città di Castello.