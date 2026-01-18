Calcio Serie C – Vittoria su rigore per l’Inter U23: battuta la Virtus Verona

Monza ( Inter U23 – Virtus Verona 1-0) –Seconda vittoria consecutiva per l’Inter U23, che batte 1-0 la Virtus Verona e ritrova quel successo casalingo che mancava addirittura dal 25 settembre. Partita interminabile, caratterizzata da quasi 20 minuti di recupero complessivi, e decisa da un calcio di rigore trasformato da La Gumina allo scadere del primo tempo.Terzo ko di fila comunque per i rossoblù di Gigi Fresco che proprio non riescono – anche al di là del generoso forcing portato nella ripresa – a interrompere la crisi di risultati.Anche stavolta, come all’andata, amarezze, qualche veleno e – soprattutto – una dolorosa sconfitta: si arrende la Virtus Verona all’U-Power Stadium, campo di casa dell’Inter Under 23, che si prende la partita grazie a un rigore di La Gumina nel recupero del primo tempo. Rigore concesso dopo lunghissimo consulto fvs poco dopo il vantaggio della Virtus, conseguentemente cancellato a Cernigoi.

Inter U23 – Virtus Verona

Gol: 45′ La Gumina

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate, 44 Berenbruch (67′ 9 Topalovic), 8 Fiordilino (88′ 4 Zanchetta), 14 Bovo (46′ 37 Kaczmarski), 3 Cocchi; 90 Lavelli (67′ 7 Spinaccè), 20 La Gumina (80′ 35 Zuberek). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 11 Agbonifo, 15 Stante, 21 Zouin, 25 David, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Virtus Verona(3-5-2): 2 Alfonso; 6 Daffara (67′ 44 Pagliuca), 23 Toffanin, 95 Munaretti (71′ 74 Lerco); 28 Patane, 10 Zarpellon (C), 30 Gatti (82′ 39 Mancini), 75 Bassi, 29 Saiani (46′ 7 Amadio); 11 Mastour, 18 Cernigoi (71′ 99 Fabbro). In panchina 12 Scardigno, 22 Sibi, 4 Lodovici, 5 Fanini, 14 Di Virgilio, 20 Fiorin, 38 Ingrosso, 40 Puce, 47 Cuel, 90 Odogwu. Allenatore: Luigi Fresco.

Arbitro: Cerea