Giovane accoltellato nella notte in piazza De Ferrari

Genova –Dopo i tragici fatti di La Spezia, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato a scuola, un altro giovane è stato accoltellato nella notte nel centro di Genova. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 2.40 di domenica 18 gennaio 2026.Sul posto, oltre ai carabinieri, si è recata un’ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Un ragazzo di 21 anni, in stato di parziale alterazione alcolica, ha riferito di essere stato aggredito da un altro giovane mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.Per motivi da chiarire, inizialmente i due sono venuti alle mani, ma dopo alcuni istanti è stato estratto un coltello, con il quale la vittima è stata colpita al volto, riportando alcuni tagli di media gravità, tra cui uno molto vicino all’occhio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, al naso, a una guancia e uno, più leggero, alla schiena.Il giovane è stato medicato e ospedalizzato in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino. L’aggressore si è dato alla fuga, ricercato dalle pattuglie dei carabinieri.