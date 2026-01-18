Il “Bando Roche” va all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria

Alessandria – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria si è aggiudicata il bando Roche per la ricerca clinica “A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” con un progetto in Ematologia, candidato dal professor Marco Ladetto, e selezionato e valutato da Fondazione Gimbe, in qualità di ente esterno garante di indipendenza e terzietà. Il conseguente quanto meritato finanziamento ottenuto sostiene lo studio dedicato ai nuovi anticorpi monoclonali per il trattamento del linfoma non-Hodgkin a cellule B. Roche promuove il bando “Roche per la ricerca clinica”, che dalla sua nascita ha stanziato oltre 1 milione e mezzo di euro per 53 borse di studio destinate a data manager e infermieri di ricerca.

Con un investimento complessivo di 210.000 euro per il finanziamento di 7 borse di studio, destinate ad altrettante figure di data manager e infermieri di ricerca che hanno svolto per 12 mesi attività di ricerca clinica non sponsorizzata presso l’ente vincitore, il bando ha destinato 30.000 euro al progetto FIL MAB, uno studio di “Real life” a livello nazionale che coinvolge numerosi centri, per valutare l’esperienza terapeutica dei nuovi anticorpi monoclonali autorizzati dal 2021 per il trattamento del linfoma non-Hodgkin a cellule B. Questi farmaci innovativi aiutano il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria è inserita nel Sistema Sanitario della Regione Piemonte e costituisce un centro di riferimento per le attività di II e III livello per le province di Asti e Alessandria. Accanto ai percorsi assistenziali, l’AOU AL ha tra le sue mission la ricerca grazie al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, che coordina anche il percorso di riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): l’obiettivo prioritario è migliorare lo stato di salute del cittadino, nella consapevolezza che chi ricerca, cura. Roche Italia S.p.A. è l’azienda farmaceutica del gruppo multinazionale Roche e fa della ricerca scientifica il motore della sua lunga storia di azienda innovatrice, per portare farmaci sempre all’avanguardia in grado di migliorare la salute, la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti, contribuendo così a trasformare il futuro della medicina ed è attenta . sviluppo di una pipeline unica in patologie ad alto grado di complessità in aree come l’oncologia, le malattie rare, l’oftalmologia e le neuroscienze.