Incendio di addobbi sul soffitto: sospesa licenza a discoteca di Crema

Crema (CR) Ansa – Qualche giorno fa c’era stato un principio di incendio di alcuni addobbi sul soffitto a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie “con pericolo di propagazione”. Per questo gli agenti della polizia sono tornati al Moma Club di Crema (Cremona) e hanno sospeso la licenza per 8 giorni ai titolari della discoteca, dopo aver accertato diverse violazioni e inottemperanze alla normativa di sicurezza. Sull’onda della strage di Crans Montana, su disposizione del questore Carlo Ambra, gli agenti della polizia di Cremona e del commissariato di Crema hanno passato al setaccio nel fine settimana luoghi di spettacolo e discoteche del capoluogo lombardo e della provincia con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei locali pubblici. a Oltre al Moma, sono stati sanzionati anche i gestori della discoteca Juliette di Cremona con la sospensione della licenza per 15 giorni. Secondo gli inquirenti, i due locali sono stati anche teatro di “ripetuti episodi criminosi e violenti registrati sia all’interno che all’esterno”, oltre alle violazioni sulla sicurezza e la somministrazione di bevande alcoliche a minori. in particolare, al Juliette sono state riscontrate numerose violazioni che vanno dagli estintori privi di cartellonistica alla documentazione di omologazione dei divanetti alla reazione al fuoco fino alle uscite di emergenza in parte ostruite da materiale vario dislocato nei pressi delle vie di fuga. Al Moma di Crema è stata riscontrata la presenza all’interno del locale di minorenni nonostante la serata fosse riservata solo a maggiorenni, la mancata verifica dei documenti all’atto della somministrazione di alcolici, due uscite di sicurezza oscurate da tendaggi e violazioni delle misure di prevenzione incendi.