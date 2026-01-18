Investita nella notte nella zona dei Murazzi: gravissima donna di 47 anni

Torino – Una donna di 47 anni è stata investita da un’auto stanotte, intorno alle 2, mentre attraversava corso Cairoli, angolo via dei Mille, a Torino. Probabilmente stava andando verso la propria auto o rientrando verso casa. In quel punto è presente un attraversamento pedonale rialzato che collega la balconata dei Murazzi con le vie del centro.La donna è ricoverata in gravi condizioni al Cto. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero che ha soccorso la donna e l’ha trasportata in codice rosso in ospedale. In ospedale le condizioni della donna sono fortunatamente apparse meno preoccupanti: ha riportato un lieve trauma cranico e la frattura del bacino, ha ripreso conoscenza e i medici l’hanno giudicata guaribile in 60 giorni.La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori. La polizia locale sta eseguendo i rilievi nel punto in cui è avvenuto l’impatto.