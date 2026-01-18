Non ce la fa il Derthona contro la capolista Vado: finisce 0-1 al Coppi

Tortona ( Derthona – Vado 0-1) – Settima sconfitta casalinga in stagione per il Derthona, che però questa volta esce fra gli applausi del pubblico di casa: lo 0-1 con il Vado – costruito con mezzi e obiettivi ben diversi da quelli dei bianconeri – è una prestazione solida dove il gol avversario arriva da una posizione molto dubbia e solo un po’ di sfortuna impedisce ai ragazzi di Buttu di trovare un pareggio tutto sommato meritato.A metà del primo tempo arriva il vantaggio degli ospiti: Alfiero si inserisce bene sul filo del fuorigioco su un passaggio in profondità di Arras e solo davanti a Cizza lo trafigge con un rasoterra centrale.La ripresa si apre con gli stessi ventidue e con il Vado proiettato in avanti: Alfiero prima lancia Arras sul filo del fuorigioco ma il guardalinee è di tutt’altro avviso, poi solo davanti al portiere apre troppo il ‘piattone’ e mette sul fondo. Il Derthona trova nuove forze anche dai subentrati e per due volte Marcaletti prova la conclusione da lontano: la prima passa poco sopra la traversa facendo gridare al gol, la seconda è francamente dimenticabile. Il Vado potrebbe raddoppiare con Barwuah che si fa deviare in angolo la conclusione molto angolata, ma a parte quello nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro anche per un infortunio al portiere ospite succede davvero poco: la capolista esce dal ‘Coppi’ con tre punti che le valgono il primato in solitaria, ma ha fatto vedere il minimo indispensabile per il successo. Domenica a Genova con il Ligorna si chiude il trittico terribile dei bianconeri, chiamati a fare punti per tenere lontana la zona calda.

Derthona – Vado

Gol: pt 23′ Alfiero

Derthona(4-2-3-1): Cizza; Arcidiacono, Daffonchio, Benedetti (3′ st Marcaletti), Gagliardi Torriero (45′ De Simone); Patti (36′ st Disegni), Gerbino; Scalzi, Turco, La Cava (7′ st Nobile); Buongiorno (36′ st Taverna). In panchina. Mandrino, Screpis, Robotti, Farrauto. All. Buttu

Vado (4-4-2): Bellocci; Lazzarini (19′ st Messina), Bondioli, Saltarelli, Cecchinato; Stampi, Gulinelli, Ciccone (46′ st Abonckelet), De Rinaldis; Alfiero (33′ st Barwuah), Arras (25′ st Raffini). In panchina. Boschi, Caremoli, Sacco, Rosa, Giacchino. All. Sesia

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco